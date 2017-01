Motorrad fahren in der Provence, im Grand Canyon du Verdon

Motorrad-Tagesetappen im Aosta-Tal / Italien

Auch damit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht: im Zielgebiet erst einmal die nähere Umgebung er-fahren. Also am 3. Tourentag zunächst vom Hotel Monte Emilius in Charvensod den Hausberg in 13 ! Kehren auf ehemaliger Giro d’Italia-Etappe zum Skigebiet Pila hinauf gedüst.

War die erste von mehreren Sackgassen im Aostatal => diese Stichstraßen mit Wendemöglichkeit 🙂 können durchaus auch für Motorradfahrer interessant sein => kein Durchgangsverkehr und kurvenreiche Strecke ist garantiert.

Kurz vor dem Ski-Resort Pila in 1.800 m Höhe am Fuße des Monte Emilius ging es dann DURCH ein auf den Berg gebautes „Parkhaus“ mit aussen liegenden Ferien-Appartments … was es alles so gibt … naja, Skigebiete sehen im Winter schöner aus.

Also schleunigst wieder auf noch mehr als 13 ! Serpentinen

