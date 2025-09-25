Wie alles begann – Von Kartonbergen zum Motorrad-Zeitschriften-Shop

Manchmal reichen ein paar Kartons, um ein ganzes Lebensthema ins Rollen zu bringen. Es musste aufgeräumt werden. Kartons mit Motorrad-Zeitschriften waren im Weg. Bei uns war es ein Riesenberg von Kartons. Mit Herzblut gesammelt, aber dann doch zunehmend nur noch im Regal gestapelt. Also entsorgen? Altpapier? Wir haben uns anders entschieden.

Vor über 20 Jahren haben wir angefangen, alte Motorrad-Zeitschriften bei eBay zu verkaufen. Eigentlich nur, um ein wenig Platz zu schaffen – und weil wir dachten: Vielleicht freut sich jemand über die alten Hefte mehr als wir.

Was dann passierte, war eine kleine Erfolgsstory: Aus ein paar Auktionen wurde ein kleiner Nebenjob, aus Nebenjob ein Spezialgebiet in einem Nischenmarkt. Heute stehen über 17.000 positive Bewertungen in unserem eBay-Profil.

Zwischen Wellpappe und Widmungen

Viele Sammler kennen das: Magazine sind keine Wegwerfware, sondern Zeitzeugen. Egal, um welches Thema es geht. Hier bei uns geht es um das Thema Motorrad. Da taucht plötzlich ein Käufer auf, der im Heft von 1975 seine erste Probefahrt wiederentdeckt. Oder jemand, der ein spezielles Modell sucht, weil er gerade selbst restauriert. Dankbar waren unsere Kunden auch über die Möglichkeit, unabhängige, professionelle Gebrauchtberatungen über bestimmte Modelle zu erhalten. Viele unserer Zeitschriften und Prospekte werden auch gerne gekauft zum Verschenken von Erinnerungen … Träumen…

Und manchmal sind es die Kleinigkeiten: vergilbte Werbung für Lederkombis oder Testberichte, die man heute nur noch mit einem Schmunzeln liest.

Von eBay zum eigenen Shop

Lange Zeit lief alles über eBay – bequem, aber auch begrenzt. Dann folgte der Schritt zum eigenen PHP-Shop. Eine gute Lösung, bis die Technik irgendwann nicht mehr mitspielte. PHP 8 brachte Fehler, der ursprüngliche Programmierer war nicht mehr da, und andere winkten ab: zu speziell, zu alt.

Also war klar: ein Neuanfang muss her.

Mit Hilfe von ChatGPT ist unser neuer WooCommerce-Shop entstanden – moderner, flexibler und bereit für die nächsten Jahre. Hier sollen nicht nur tausende Magazine gelistet sein, sondern auch Geschichten dazu. Denn wer bei uns ein Heft kauft, soll einen Artikel im Warenkorb haben mit genau den Themen, die ihn interessieren und vieles drumherum.

Und jetzt?

Genau deswegen startet auch dieser Blog wieder. Als Ergänzung zum Shop, als kleine Bühne für Geschichten rund um Motorräder, Magazine und die vielen Anekdoten, die sich in 20 Jahren Händlerleben angesammelt haben.

Denn eines hat sich nie geändert:

Die Freude, wenn jemand genau das Heft in den Händen hält, das ihm ein Stück Vergangenheit zurückbringt. Die Hilfe bei aktuellen Themen ist uns aber ebenso wichtig.

👉 Der neue Shop ist fertig – jetzt geht’s los.

Bleibt dran, hier werden in Kürze die ersten Magazin-Schätze vorgestellt!