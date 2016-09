Ist das Motorrad fahren im Gewitter gefährlich? Und ob! Nicht nur wegen der meistens sehr schlechten Sicht durch starke Regenfälle. Hagelkörner, Graupel und wechselnde Seitenwinde sind auch nicht ohne Risiko. Selten, aber immer wieder, ist regelmäßig irgendwo zu lesen: Motorradfahrer tödlich vom Blitz getroffen.

Manche überleben vielleicht schwer verletzt den Blitzschlag. Brand- und Sturzverletzungen sind unvermeidlich.

Das Motorrad oder auch der Motorroller ist eben kein faradayscher Käfig. Es gibt kein schützendes Dach, mal abgesehen vom BMW C1-Roller 😉

Rechtzeitige Schutzsuche ist bei aufziehendem Gewitter angesagt. Zur Not unter Brücken, vielleicht in zufällig leeren Garagen mitfühlender Autofahrer. So dankend erlebt während der diesjährigen Ardennen-Tour. Weg von hohen Objekten. Keinesfalls Schutz unter Bäumen suchen, egal ob Eiche, Weide oder Buche … und runter vom Bock, etwas Abstand zu allem Metallischem ist angesagt.

OK, die Wahrscheinlichkeit, während eines Gewitters vom Blitz getroffen zu werden, ist gering. Größer wird für manche von uns das Risiko sein, vom Blitz einer Radarfalle erwischt zu werden. Das könnte dann vielleicht dem Geldbeutel der Geblitzten weh tun.